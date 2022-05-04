Ярославль, , 18:18 — REGNUM Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Валерия Мусатова может быть дисквалифицирована. О возможном наказании чиновницы мэрии сообщили в УФАС по Ярославской области.

Валерия Мусатова city-yaroslavl.ru

Как пояснили в ведомстве, дисквалификация может быть связана с нарушением законодательства о контрактной системе. В отношении должностного лица комитета по управлению муниципальным имуществом возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение сроков оплаты работ по муниципальному контракту на снос нежилого здания.

«Ярославским УФАС России установлено, что чиновница в 2021 году уже подвергалась административному наказанию за нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту и была оштрафована антимонопольным органом на сумму 30 000 рублей. В связи с тем, что аналогичное нарушение совершено ею повторно и с момента исполнения ранее выданного постановления не истек один год, по требованиям действующего законодательства к ней должна быть применена дисквалификация… В случае признания должностного лица КУМИ виновной в совершении правонарушения муниципальный контракт с таким лицом подлежит расторжению, а само лицо не сможет работать на должностях государственной и муниципальной службы от одного года до двух лет», — рассказали в пресс-службе УФАС.

Также в антимонопольной службе сообщили, что в 2021 году чиновницу уже штрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту и на 25 тысяч — за нарушения порядка расторжения муниципального контракта. Оба протокола ФАС были обжалованы в суде, но, согласно данным ГАС «Правосудие», жалобы председателя КУМИ Валерии Мусатовой Кировский районный и Ярославский областной суд оставили без удовлетворения, а вынесенные штрафы без изменения.