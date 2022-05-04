Москва, , 18:51 — REGNUM В Российской Федерации оказалась недоступной ведущая международная база данных научного цитирования Web of Science. Эту информацию подтвердил 4 мая в своём телеграм-канале вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подтверждаю. В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — сообщил он, прокомментировав новости о том, что все сервисы Clarivate Analytics стали недоступны в РФ.

Добавим, что Web of Science — это одна из двух ведущих международных наукометрических систем, специализирующихся на отслеживании и цитировании научных статей, рейтингов научных журналов.

Наукометрические системы — это базы данных, которые являются инструментом для отслеживания цитируемости научных публикаций, а также формирования статистических показателей, характеризующих состояние и динамику показателей востребованности, активности и индексов влияния деятельности отдельных ученых и исследовательских организаций. По сути дела, именно эти наукометрические системы присваивают ученым или целым научным учреждениям определенные рейтинги их «успешности».

Стоит отметить, что после распада Советского Союза вся российская наука перешла на оценку степени эффективности через международные наукометрические системы, такие как Web of Science. При этом российские научные институты никогда не обладали никакими рычагами управления в этих системах.

Web of Science в большей степени представляет работы по медицине, биологии, психологии, экономике, физике, астрономии. В меньшей степени — по математике, юриспруденции, политологии и компьютерным наукам.

Clarivate Analytics — независимая компания, которая управляет системой Web of Science с 2016 года.

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