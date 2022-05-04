Красногорск, , 18:15 — REGNUM В подмосковном Дзержинском мужчина погиб от ножевых ранений, которые нанёс ему гражданин Турции, сообщает 4 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство kropekk_pl

Нападение произошло на улице Трудкоммуны, от полученных ран пострадавший умер в больнице.

«К проходившим на улице мужчине и женщине подбежал неизвестный с ножом и на глазах у окружающих нанес не менее семи ударов, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшего отвезли в одну из больниц Дзержинского, где он скончался от полученных ран», — цитирует агентство слова источника.

На данный момент установлено, что нападавший — гражданин Турции 1975 года рождения. В настоящее время его местонахождение неизвестно, ведётся розыск.

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