Красногорск, 4 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В подмосковном Дзержинском мужчина погиб от ножевых ранений, которые нанёс ему гражданин Турции, сообщает 4 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

kropekk_pl Убийство

Нападение произошло на улице Трудкоммуны, от полученных ран пострадавший умер в больнице.

«К проходившим на улице мужчине и женщине подбежал неизвестный с ножом и на глазах у окружающих нанес не менее семи ударов, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшего отвезли в одну из больниц Дзержинского, где он скончался от полученных ран», — цитирует агентство слова источника.

На данный момент установлено, что нападавший — гражданин Турции 1975 года рождения. В настоящее время его местонахождение неизвестно, ведётся розыск.