Село Енотаевка, Астраханская область, 4 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Астрахани директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве при выполнении муниципального контракта. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, с ноября 2020 года по август 2021 года директор строительной фирмы, осуществляя работы по муниципальному контракту, представил в администрацию села Енотаевки документацию с заведомо ложными сведениями об объеме работ, которые фактически ими не выполнялись. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению, причинив ущерб муниципальному образованию на общую сумму более 450 тысяч рублей.

В отношении директора строительной фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся расследование.