Челябинск, 4 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Челябинске 48-летняя женщина фиктивно зарегистрировала 19 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным полиции, не работающая гражданка прописала их в квартире на улице Братьев Кашириных. Теперь ей грозит три года заключения. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске уже выявили несколько подобных случаев. Владельцев квартир привлекли к уголовной ответственности.