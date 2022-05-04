Нижневартовск, Югра, , 18:13 — REGNUM Жительница Югры попалась на незаконной регистрации 217 иностранцев в арендуемом хостеле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Установлено, что 22-летняя жительница Нижневартовска организовала фиктивную регистрацию в одном из хостелов города. С января по апрель 2022 года она зарегистрировала в помещении 217 граждан одной из стран ближнего зарубежья, зная, что проживать они там не будут. За фиктивную прописку подозреваемая получала по восемь тысяч рублей с человека. Деньги она тратила на личные нужды.

Женщина обвиняется по ч. 1 статьи 322.1 УК РФ (» Организация незаконной миграции»). До суда она будет находиться под подпиской о невыезде.