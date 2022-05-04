Сыктывкар, 4 мая, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В столице Коми акция «Бессмертный полк» пройдет при повышенных мерах безопасности, сообщает Комиинформ.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

По данным издания, принять участие в шествии можно будет только через рамку металлоискателя.

«В этом году акция пройдет в повышенном режиме безопасности. Шествие «Бессмертного полка» начнется от республиканского театра оперы и балета в 11:10. Примерно в 10:40 начнут формироваться колонны, в районе «кольца» будут установлены рамки металлоискателя, поэтому рекомендуем участникам приходить заранее, а также не брать с собой лишних вещей, чтобы не задерживать прохождение людей на акцию», — цитирует издание руководителя штаба акции Нину Баскакову.

Как сообщало ИА REGNUM, в военных парадах 9 Мая в России будут участвовать 65 тысяч человек.