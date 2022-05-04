Белград, 4 мая, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Только от личных интересов президента Сербии Александра Вучича зависит, присоединится ли Сербия к антироссийским санкциям, или нет. Такое мнение высказал 4 маясербский писатель, академик Сербской академии наук и искусств Любомир Симович.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Что в итоге будет, я не знаю. Но очевидно, что все в руках человека, который не стесняется представить свой личный интерес в качестве государственного. Он держит открытыми все двери: выступает за членство Сербии в ЕС, но в своем правительстве держит Александра Вулина (министр внутренних дел — ИА REGNUM), который охраняет дверь в Россию Путина», — заявил Симович в интервью изданию Nova.

По словам Симовича, «на этом сквозняке нельзя стоять вечно, и какие двери откроются, а какие закроются», зависит исключительно от личных интересов президента Вучича.

Напомним, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.