Лос-Анджелес, США, , 18:54 — REGNUM Американский комик Дэйв Шапелл подвергся нападению во время выступления в амфитеатре «Голливудская чаша» в Лос-Анджелесе. Нападавший успел повалить выступавшего на землю, прежде чем был задержан, сообщает 4 апреля Reuters.

Американский комик Дэйв Шапелл (сс) John Bauld from Toronto

Департамент полиции Лос-Анджелеса опознал подозреваемого как 23-летнего Исайю Ли, которого после инцидента поместили в тюрьму с возможностью выхода под залог в $30 тысяч.

Адвокат Ли рассказал, что нападавший принес с собой муляж пистолета с прикрепленным лезвием ножа.

Пока неизвестно, пострадал ли 48-летний Шапелл и что именно спровоцировало нападение.

Отметим, что Шапелл выступал в рамках 11-дневного фестиваля «Netflix — это шутка», где также приняли участие другие комики.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники американского сервиса платного онлайн-телевидения Netflix 20 октября вышли на забастовку в знак протеста против решения начальства выпустить комедийный спецвыпуск The Closer с комиком Дэйвом Шапеллом, который, по их словам, высмеивает трансгендеров.

Группа под названием Team Trans («Команда трансов») пришла на митинг к 13-этажному офису Netflix в Лос-Анджелесе. Активисты, общественные деятели и другие планируют представить главному директору по контенту Теду Сарандосу некий список требований.

В свою очередь Шапелл не отказался от своих слов вопреки бурной критике по поводу того, что он якобы пропагандирует фанатизм по отношению к трансгендерам.