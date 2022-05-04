Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в апреле составила 8,6 млн тонн, что на 5,1% ниже показателя апреля 2021 года, отчитались 4 мая в пресс-службе филиала ОАО «Российские железные дороги».

Грузовой поезд

Тарифный грузооборот в апреле 2022 года составил 14,9 млрд тонно-км (-4,9% к апрелю прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 19 млрд тонно-км (-4,4%).

«В январе–апреле текущего года на территории Октябрьской магистрали погружено 31,8 млн тонн грузов (-2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года)», — отметили в ОЖД, уточнив, что меньше было погружено железной руды — 7,2 млн тонн (-16,4%) и строительных грузов — 6,8 млн тонн (-8,5%).

Тарифный грузооборот в январе–апреле 2022 года составил порядка 57,6 млрд тонно-км (-2,8% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 74,1 млрд тонно-км (-2,5% к прошлому году).