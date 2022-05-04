Липецк, 4 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В администрации Липецкой области опровергли информацию о возможной эпидемии холеры.

Водопроводный кран

В пресс-службе администрации заявили, что фейк основан на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры. Рекомендации из документа относятся не ко всем регионам — они предназначены для Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей, Крыма и Севастополя.

«Такие публикации являются частью информационной войны, ведущейся против России, и призваны посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.