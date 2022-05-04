Псков, 4 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Пять авиационных маршрутов из Пскова поддержат в Росавиации в рамках развития внутреннего туризма. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.

Artem Katranzhi Самолёт

В перечень маршрутов, которые получат поддержку федерального агентства, попал рейс Псков — Калининград. Полёты между двумя городами планируют осуществлять два раза в неделю в мае и сентябре.

Также в список вошли рейсы из Пскова в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды. Все эти четыре направления обслуживает компания «Азимут».

Пятым направлением стал рейс Псков — Анапа, который осуществляет авиакомпания «Сибирь». Отправиться на юг России на этом рейсе можно будет с 1 мая по 30 сентября.

Росавиация в 2022 году поддержит 400 направлений авиасообщений по всей России. На эти цели из федерального бюджета выделили 9,1 млрд рублей.