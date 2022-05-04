Татищевский район, Саратовская область, , 18:12 — REGNUM В районе села Лапшиновка Татищевского района перевернулся легковой автомобиль с подростками. Несколько человек пострадало, одна девочка скончалась на месте, сообщил 4 мая министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Авария

Медики экстренно госпитализируют в Саратов четырех подростков.

«Они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались, без прав (в этом возрасте еще не положено) и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла. Одного ребенка спасти не удалось — 14-летняя девочка скончалась на месте до прибытия медиков, к сожалению. Один — убежал. Остальных везем в областной центр, будем лечить. И учить», — написал министр в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в рабочем поселке Озинки Саратовской области 23-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на пятилетнего ребенка, который от полученных травм скончался в больнице.

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