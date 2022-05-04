Курск, 4 мая, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Из Курской области 4 мая 18 беженцев выезжают домой на освобожденные территории. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Курской области Из Курской области 4 мая 18 беженцев выезжают домой на освобожденные территории

Еще 40 человек планируют вернуться после майских праздников.

Всего в Курской области развернуто 20 пунктов временного размещения, в которых проживают 1 тыс. 445 вынужденных переселенцев, в том числе более 700 детей. Эвакуированные граждане прибывают с территорий ДНР, ЛНР, Харьковской области и Мариуполя.