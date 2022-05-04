Штат Оклахома, США, 4 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Оклахома подписал законопроект, предусматривающий запрет абортов после шести недель беременности, сообщает The New York Times.

Дети

Документ, получивший название «Закон о сердцебиении», запрещает аборты после того, как у плода обнаружена сердечная деятельность, что происходит примерно через шесть недель беременности — до того, как многие женщины осознают, что вынашивают ребенка. Исключение предусмотрено в случае неотложной медицинской помощи, но не для случаев изнасилования и инцеста.

Ранее законодатели Оклахомы проголосовали за признание абортов уголовно наказуемым деянием на территории штата и установили наказание в виде штрафа в размере $100 тысяч и тюремного заключения на срок до десяти лет для врачей, проводивших эту процедуру.

Пациенты, делающие аборт в штате, не подлежат уголовной ответственности в соответствии с этим законом, но, как и в Техасе, частные лица могут подать в суд на любого, кто помогает женщине пройти процедуру, и добиваться взыскания с такого лица штрафа на сумму до $10 тысяч.

При этом республиканские законодатели в Оклахоме подготовили второй законопроект, который запрещает прерывание беременности на любой стадии. Исключение предусмотрено лишь для абортов по медицинским показаниям и в случаях изнасилования или инцеста.