4 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Варшаве с подвижного состава транспортной системы сняли украинские флаги.

Оксана Переможенко, , 19:02 — REGNUM В Варшаве с подвижного состава транспортной системы сняли украинские флаги, сообщает мэрия Варшавы.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — приводит заявление городской мэрии RT.

Отметим, флаги Украины появились на автобусах в Польше с момента начала специальной военной операции на Украине.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Закончился медовый месяц», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Пора и честь знать… Хотя, о чём это я?..» — задался вопросом Alex.

«Прошла любовь, завяли помидоры», — отреагировала Татьяна.

«Всё, свадебный тур закончился», — с сарказмом добавил «АА».

«Всё идёт к тому, чтобы забрать обратно свои земли и там будет жёсткая денацификация», — написал Nikole.

«Акция солидарности завершена. Расходитесь», — с сарказмом отметила Ir@.

«Ну Украина не Польша. Поддержали и хватит… Своих проблем хватает», — отметил Vladimir.

Трамвай в Варшаве Astrorek

«Потому что клубника начала поспевать», — с сарказмом прокомментировал новость Ser R.

«Скоро стартует акция солидарности с Польшей на всей территории западной Украины», — не без сарказма написал Александр С., указывая на то, что Польша претендует на территорию Западной Украины.

«Теперь можно польские флаги во Львове вешать, так сказать, по обмену любезностями», — с сарказмом добавила Светлана О.

«Очень хорошо, ещё бы памятники на место вернули», — комментирует lena.

«По-человечески жалко простых украинцев. Их в начале за 30 лет сделали безграмотными, а потом кинули на съедение Европе, которая по локоть в крови. В Великую Отечественную они уничтожили миллионы украинцев, а украинцы своих братьев-славян русских считают врагами. Просто в голове не укладывается», — добавил Арсен.

«Первые звоночки!..» — пишет Владимирови4.

«Начинается акция Всходни Кресы (Восточные Кресы — польское название территорий нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, ранее входивших в состав Польши — О. П.). Любовная прелюдия закончилась», — добавил Олег Г.

«Так им скоро Львов штурмовать. Как они будут солидарны-то?» — смеется Альберт Р.

«Приближается пора разделения пирога по имени Украина», — в свою очередь с сарказмом отметил Роман.

«Кайф! Акция солидарности завершилась. Теперь Польша будет по-людоедски жрать Украину. По кусочку…» — пишет Iskonder.

«Просто для них Украины уже нет», — написал 67 122.

«Ну все, какая может быть поддержка, коли решили западную часть [Украины] оттяпать?» — задалась вопросом Наталья.

«Недолго музыка играла», — подытожил Nikolau.

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