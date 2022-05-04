Саратов, , 17:57 — REGNUM В Саратовской области до 6 мая местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). При этом в ночные и утренние часы в регионе отмечаются заморозки, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Улица весной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на четверг, а также утром 5 мая, в пониженных местах области ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0 градусов. Местами возможно усиление ветра порывами до 15 м/с. Синоптики не исключают грозу. Днем прогнозируется усиление ветра, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха составит около +12 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Тюменской области 5 мая прогнозируется гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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