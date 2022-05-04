Вашингтон, , 18:34 — REGNUM В Белом доме предположительно произошла новая вспышка коронавируса после званого ужина для корреспондентов в первые дни мая, сообщает The New York Times.

Белый дом (сс) The White House

После ежегодного гала-вечера было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, согласно заявлению президента ассоциации корреспондентов.

При этом Стивен Портней из CBS News Radio, возглавляющий ассоциацию корреспондентов Белого дома, указал, что ему известно лишь о единичных случаях заражения.

Среди тех, кто получил положительные результаты тестов, оказались главный национальный корреспондент The Voice of America Стив Херман и главный корреспондент ABC News в Вашингтоне Джонатан Карл.

Ранее коронавирусом заразились вице-президент США Камала Харрис и директор по коммуникациям Белого дома США Кейт Бедингфилд.