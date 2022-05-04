Вашингтон, 4 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты осуждают ракетный запуск, осуществлённый КНДР, сообщает заявление Индо-Тихоокеанского командования ВС США, опубликованное 4 мая.

thegwpost.com Ядерные испытания в Северной Корее

«Мы осведомлены о сегодняшнем северокорейском ракетном запуске и по этому поводу ведём плотные консультации с Республикой Корея, Японией и другими нашими союзниками в регионе. США осуждают запуск и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий», — указано в заявлении.

Уточняется, что этот инцидент не создавал угрозы для военнослужащих США и территории их сателлитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск неопознанного реактивного снаряда в сторону Японского моря.