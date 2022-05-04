Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Американский рэпер Lil Gotit (Семая Заир Рендер) выпустил новый альбом под названием The Cheater. Премьера пластинки состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 4 мая.

Lil Gotit Кадр из интервью для GQ

Опубликованный проект является продолжением выпущенного в 2021 году альбома Top Chef Gotit, а общее количество треков на нём составило 21. Среди гостей релиза числятся Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер), Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV), Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин — младший) и многие другие артисты.

Напомним, что Lil Gotit начал музыкальную деятельность в 2017 году. Первая слава пришла к рэперу после публикации ряда совместных песен с Lil Ui Vert (Саймир Вудс).

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