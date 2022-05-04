4 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 18:07 — REGNUM Американская администрация ведёт переговоры с Азербайджаном и Арменией, чтобы не допустить шагов, ведущих к возобновлению конфликта. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 28 апреля на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, он отметил, что весьма активно занимается этим вопросом, в том числе на фоне ситуации на Украине. Блинкен рассказал, что ведёт переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министрами иностранных дел обеих стран. На встрече в Брюсселе 6 апреля нынешнего года при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля Алиев и Пашинян поручили министрам иностранных дел начать подготовку к переговорам по мирному соглашению. 25 апреля состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, в ходе которого достигнута договоренность организовать в ближайшее время встречу совместной пограничной комиссии и рабочей группы по разработке мирного договора.

Волк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Азербайджанские соцсети считают, что Америке не стоит вмешиваться в отношения Армении и Азербайджана — им не место в регионе.

@i_gar: «Пока в Карабахе есть т. н. армия обороны, возобновление войны неизбежно».

@AgCKB: «Идите Украиной, ради Бога, займитесь, без вас справимся».

M B: «Блинкен Дринкен».

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Roman Ramanyan: «Американцам не надоело везде свой нос совать куда не надо?»

@yr_bruh: «Big Biden is watching you».

Автократ: «Это американцы напали на Баку в 1990, а эти европейцы помогли армянам устроить резню в Ходжалы. Это американская 102 воздушно-десантная дивизия напала на Кельбаджарский район, вот гады, а …»

Nnnn Mmmm: «А мы распахнули объятия для сотрудничества, ага».

В новостном телеграм-канале «В Азербайджане» состоялся диалог двух подписчиков:

Zadee: «У кого-то сейчас «одно» место горит».

ES: «Вот в это место пусть и идут США! Нельзя верить в их внезапно вспыхнувшие чувства и помыслы».

Zadee: «А я им и не верю и знаю, что в урегулировании нашего конфликта им верить нельзя, потому что они длительное время старались представлять интересы нашего врага, а в том числе и остальные 2 страны».

Stalski: «Я тоже так думаю, что этот вопрос должен быть решен при участии Турции и России, Азербайджана и Армении. Где американцы — там нет спокойной жизни».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

NyCity: «Какая Россия? Россия пускай свои проблемы решает. Наши проблемы сами решим».

Stalski: «Нет, не получится пока. Попробовать можно будет, если американцы не «за» армян».

Тема Гурман: «А почему именно сейчас? Где они были все эти годы? И ещё, что значит «долгосрочные»? То есть опять нескончаемые переговоры???»

VICTORIA ABASOV: «Сами разберёмся».

@clcls6: «Правда, что он сказал «против любых односторонних действий, особенно со стороны Азербайджана» или армяшки снова придумывают?»

noname: «А потом будут поставлять оружие в Армению».

@Balaxanili: «Блинкен sən gagaşsən».

Murka: «Везде лезут…»

Ильгар @ilqarjok: «Единственный президент, при котором не было никакой херни, это Трамп. Из современных. В его время Америка никуда не сунулась, нигде не мутила».

@veliore: «Зачем лезут опять эти янки во внутренние дела других держав?»

22/30: «Нам эти янки не нужны».

Eldar Aliyev: »У них там цирк уехал, а клоуны остались».