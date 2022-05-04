Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Из бюджета Санкт-Петербурга выделили почти 34 млн рублей на поддержку фуд-кортов и фуд-плейсов (ресторанных двориков внутри торговых центров или рядом с ними), которые существенно пострадали от ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе городского правительства.

Закрытый фуд-корт ИА REGNUM

Соответствующее постановление о выделении средств подписал глава города Александр Беглов. Согласно этому документу, на компенсацию заработной платы могут претендовать те фуд-корты и фуд-плейсы, которые не работали в период с 1 января по 11 февраля 2021 года и с 17 июня по 1 августа 2021 года из-за антиковидных ограничений.

Как сообщают в Смольном, эти выплаты позволят поддержать работу фуд-кортов и сохранить рабочие места.

Напомним, ранее правительство Санкт-Петербурга выделило 35,5 млн рублей на выплату заработной платы фуд-кортам, не работавшим с середины июня 2021 года. При этом рестораны и кафе не работали ещё и в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

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