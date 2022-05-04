Вашингтон, 4 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Актриса Софи Тёрнер впервые публично подтвердила свою вторую беременность. Об этом 4 мая пишет E! News.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США Софи Тёрнер в роли Сансы Старк

Артистка появилась на благотворительном вечере Met Gala в обтягивающем платье, которое подчеркнуло её изменившуюся фигуру. «Мы так рады расширению семьи. Для меня это жизнь — воспитание следующего поколения. Самое лучшее в жизни — видеть, как моя дочь становится все сильнее», — поделилась Тёрнер.

ИА REGNUM напоминает, что ряд западных СМИ сообщил о беременности Софи Тёрнер ещё в начале марта 2022 года. Однако актриса и её супруг, музыкант Джо Джонас, не комментировали эту информацию.