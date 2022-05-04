Пенза, , 18:05 — REGNUM Дракой закончилась потасовка, произошедшая поздним вечером 3 мая в пензенском травмпункте. Разнимать дебоширов вызвали стражей порядка.

Драка Publicdomainpictures.net

По информации регионального управления Росгвардии, инцидент произошел в травмпункте на улице Пионерской в Пензе. В 22:45 (мск) 20-летний мужчина сделал замечание нетрезвой супружеской паре, которая пыталась пройти на прием к врачу без очереди. Мирно решить конфликт не удалось. Агрессивный 36-летний мужчина нанес «обидчику» повреждения в область лица. Сотрудники травмпункта вызвали правоохранителей. Участников конфликта передали сотрудникам Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в результате один из пострадавших умер в больнице вечером 14 июня.

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