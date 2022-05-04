Тунис, , 17:38 — REGNUM Тела еще 24 нелегальных мигрантов, погибших в море при крушении лодок в конце апреля, обнаружены береговой охраной Туниса, сообщает 4 мая агентство Reuters.

Мигранты

По данным агентства, после этого подтвержденное число жертв кораблекрушения достигло 67 человек. Ещё свыше 50 человек числятся пропавшими без вести.

Крушение произошло 23 апреля у побережья Туниса. В четырех затонувших лодках находилось не менее 120 человек.

Стоит отметить, что только за последние 48 часов патрули Национальной гвардии Туниса задержали не менее 30 нелегальных мигрантов, пытавшихся уйти за пределы морских границ страны.

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