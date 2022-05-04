Сочи, Краснодарский край, , 17:37 — REGNUM Около 300 участков подпорных стен в Сочи нуждаются восстановлении. Вопрос обсуждался в ходе поездки в Краснодарский край заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина 4 мая, написал в телеграм-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

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«Доложил заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину о состоянии подпорных стен курорта — у нас порядка 300 участков, требующих восстановления. А также о вопросах берегоукрепления. Море ежегодно забирает у нас сантиметры пляжей. И для их сохранения необходимы масштабные дорогостоящие работы. Все материалы по этим вопросам мы передали в Минстрой РФ», — написал мэр Сочи.

В числе предложений — возрождение работавшего в советский период локального научного центра федерального подчинения. Также обсуждался вопрос возможности строительства участка автодороги от Хосты до села Галицино через село Красная Воля. Реализация проекта поможет разгрузить федеральную трассу А-147, создать альтернативный объезд из центра Сочи в Красную Поляну.

«В разработке и вопрос комплексного технико-экономического обоснования проекта строительства автодороги от Горячего Ключа до Сочи, включая обход микрорайона Адлер», — уточнил Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин обсудил в Сочи реализацию программы комплексного развития курорта. Отмечалось, что на сроки и стоимость работ могут оказать влияние последствия санкций.