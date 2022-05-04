Дортмунд, Германия, 4 мая, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Российский телеведущий Иван Ургант планирует дать выступления на территории Германии. Об этом 4 мая пишет издание StarHit.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

Как сообщает источник, Ургант вместе с другими участниками передачи «Вечерний Ургант» даст выступления в немецких Дортмунде, Оффенбах-ам-Майне и Карлсруэ с 3 по 5 июня 2022 года. Отмечается, что в рамках гастролей будет показана сценическая версия популярного телешоу.

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант продаёт недвижимость в России из-за желания эмигрировать. Тем временем телешоу «Вечерний Ургант» с его участием не выходило в телеэфир с конца февраля 2022 года.