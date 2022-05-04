Магнитогорск, Челябинская область, 4 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Житель Магнитогорска Челябинской области лишился денег при покупке товара через интернет-сайт. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшим оказался 36-летний гражданин. Он отметил, что хотел приобрести диски для автомобиля и перевёл продавцу 15 тыс. рублей, но так и не получил оплаченного товара.

Под подозрением в совершении преступления оказался житель Нижневартовска. Он признался, что размещал объявления о продаже товаров, которых не имел, и не собирался реально их поставлять. Также было установлено, что от его действий пострадали ещё два человека.