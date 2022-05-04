София, 4 мая, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Сотрудники Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов (БАПП) пресекли ввоз на территорию Болгарии более 700 кг несертифицированной для продажи в ЕС молочной и мясной продукции. Об этом 4 мая сообщает БНР.

Балтийская таможня Контрабандный сыр

Согласно официальной информации, в ходе предварительной проверки на КПП «Капитан Андреево» (турецко-болгарская граница) были обнаружены партии сыров, сметаны и тушек кур-бройлеров.

«Эти товары не имеют необходимой лицензии и не соответствуют элементарным санитарным нормам», – говорится в заявлении БАПП.

По факту этого правонарушения проводится расследование. Предполагается, что в ближайшее время указанные продукты будут уничтожены.