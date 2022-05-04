Вашингтон, 4 мая, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Американская платформа для публикации рабочих резюме LinkedIn согласилась выплатить $1,8 млн сотрудницам, которые, по мнению министерства труда США, получали гораздо меньшую зарплату, чем их коллеги-мужчины в период с 2015 по 2017 год. Об этом сообщает The New York Times.

Аристарх Лентулов. Женщины и фрукты. Правая часть диптиха. 1917

Согласно заявлению министерства, 686 сотрудниц LinkedIn были лишены права на равную оплату труда в офисе в Сан-Франциско и в штаб-квартире в Саннивейле, штат Калифорния. Речь идет о женщинах, которые занимали инженерные и маркетинговые должности.

Во время очередной проверки минтруда было обнаружено, что женщины получали «статистически значимо более низкую зарплату», чем их коллеги-мужчины, даже после учета «законных объясняющих факторов».

Отмечается, что, благодаря опыту с иском, LinkedIn в будущем сможет лучше выполнять свои обязательства в качестве федерального подрядчика.