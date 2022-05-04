Тюмень, , 17:32 — REGNUM В Тюменской области для льготных категорий граждан увеличена субсидия на подключение внутридомового газового оборудования с 60 до 90 тысяч рублей Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Газификация Lenobl.ru

Сумму повысили с учётом индексации роста цен на газовое оборудование и материалы. За получением субсидии следует обращаться в местную администрацию.

Отмечается, что на сегодняшний день в АО «Газпром газораспределение Север» от населения Тюменской области принято уже более 13 тысяч заявок на догазификацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в конце 2022 года появится возможность подключения дополнительных потребителей природного газа в Ишиме, Ишимском и Казанском районах, когда в эксплуатацию введут газораспределительную сеть Ишим-2.

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