Тюмень, 4 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Тюменской области для льготных категорий граждан увеличена субсидия на подключение внутридомового газового оборудования с 60 до 90 тысяч рублей Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Lenobl.ru Газификация

Сумму повысили с учётом индексации роста цен на газовое оборудование и материалы. За получением субсидии следует обращаться в местную администрацию.

Отмечается, что на сегодняшний день в АО «Газпром газораспределение Север» от населения Тюменской области принято уже более 13 тысяч заявок на догазификацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в конце 2022 года появится возможность подключения дополнительных потребителей природного газа в Ишиме, Ишимском и Казанском районах, когда в эксплуатацию введут газораспределительную сеть Ишим-2.