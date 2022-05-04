Ярославль, , 17:31 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев, которого обвиняют в даче взяток и посредничестве во взяточничестве, на суде заявил о раскаянии в содеянном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичев

Судебный процесс над Романом Фомичевым проходит в Кировском районном суде Ярославля. Депутата обвиняют в двух эпизодах дачи взяток и одном случае посредничества во взяточничестве. Сам Фомичев заявил о раскаянии в содеянном.

«Озвученные государственным обвинителем в обвинительном заключении события я подтверждаю, искренне раскаиваюсь в содеянном. Считаю это самой страшной ошибкой в своей жизни. Я руковожу группой компаний «Фора», в которую входит и застройщик ООО «Выбор». В данную ситуацию попал где-то смалодушничав, где-то не понимая, что происходит. В основном из-за шантажа и вовлечения в такую ситуацию, в которой не понимаешь, что и как делать», — подчеркнул подсудимый.

Следствие считает, что в конце 2017 года Фомичев как посредник передал 1,5 миллиона рублей заместителю руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарду Гребенщикову. Кроме того, депутат написал явки с повинной о передаче в 2018-1019 годах взяток в сумме более 13 миллионов рублей и 4 айфонов заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву. Деньги передавались за покровительство при заключении госконтрактов на приобретение квартир для детей-сирот в домах на улице Ранняя и Институтская, которые строили фирмы Романа Фомичева. Сам он считает, что коррупционную схему создали приехавшие в Ярославскую область чиновники.

«Дело в том, что приехавшие чиновники, озвученные в материалах уголовного дела, в обвинительном заключении, создавали здесь такую систему, которая благоприятствовала этим чиновникам получение взяток. Что происходило? При заключении государственных контрактов с нашей компанией в первую очередь, но не только с нами, создавались такие условия, при которых застройщик (в частности, ООО «Выбор») был зависим от действий сотрудников и руководителей департамента имущественных и земельных отношений. Они не осуществляли оплаты по выполненным работам по строительству квартир в домах для детей-сирот. Таких контрактов в итоге заключилось три штуки, из них два — с нашей компанией. Были заключены под давлением, абсолютно коммерчески невыгодные», — заявил Роман Фомичев.

Подсудимый озвучил назвал суммы: квартиры о госконтрактам стоили по 43 тысячи рублей за квадратный метр при себестоимости строительства в 57 тысяч. Так же Фомичев ответил на вопрос, почему не мог отказаться от дачи взяток.

«Потому что уже был один государственный контракт, который мы исполняли и по нему уже были долги в 90 миллионов рублей. При этом Рысев говорил конкретно, что если не согласиться с этими их предложениями, то они так и не будут платить. А построить мы обязаны по закону… Все это происходило на фоне переформатирования строительной отрасли — с 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила долевого строительства. 2018 и 2019 годы для нашей компании были просто губительными. Дело дошло даже до того, что Сбербанк подал в арбитражный суд иск о банкротстве одного из наших предприятий, и меня и моих компаньонов как поручителей. Все это было одновременно с необходимостью строить дома, выполнять свои обязательства как застройщика», — сказал Роман Фомичев.

В своих показаниях Роман Фомичев назвал и фамилию директора департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова. При этом в прокуратуре уточнили, что в отношении Фролова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«В материалах дела указано, при каких обстоятельствах Гребенщиков и Рысев с Фроловым по сути вымогали взятки и вымогали необходимость заключения этих самых государственных контрактов абсолютно на неадекватных условиях. Самое удивительное и циничное в этой ситуации было то, что все разговоры на предмет заключения госконтрактов и мое участие в посредничестве в передаче взятки начинались задолго до самих событий. Все это было завуалированно, все разговоры начинались с высокопарных слов, с упоминанием указа президента, о необходимости работать в новой команде, которая пришла. И так по-отечески, похлопывая по плечу, превратились в некое поручение съездить поговорить с человеком на предмет того, что произошло позже. Хотя Гребенщиков и представитель «Якутинвестстрой» Джиров обо всем уже договорились ранее. Насколько мне известно, такие разговоры велись со многими застройщиками. Конечно же, многие не соглашались, но кто-то по ряду причин, также вынужденно, как и мы, шел на такие условия, чтобы сохранить бизнес, сохранить рабочие места, сохранить себя не в виде банкрота», — считает подсудимый.

При этом Фомичев пояснил, что сначала видел в строительстве квартир для детей-сирот «социальную ответственность бизнеса», но потом все «цинично перешло к вымогательству взяток». В судебном процессе по уголовному делу объявлен перерыв до 11 мая.

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