Киров, 4 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Полицейские в Кирове установили причастность местного жителя 1977 года рождения к приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Pixabay.com Сигареты

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле подозреваемого было обнаружено и изъято более 1,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на общую сумму 174 тыс. рублей. В находящихся в распоряжении мужчины гаражных боксах наши и изъяли более 27 тыс. пачек сигарет на 3 млн рублей.

Кроме того, в этих гаражах было изъято 250 литров спиртосодержащей жидкости, легальность происхождения которой устанавливается в настоящее время.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере»). Свою вину подозреваемый признал. Наказание за данное преступление может составить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, костромской районный суд вынес обвинительный приговор жителю областного центра, занимавшемуся продажей нелегального табака. Как установило следствие, горожанин являлся индивидуальным предпринимателем и покупал табачные изделия в Ярославле, после чего распространял по торговым точкам Костромы. При обыске в гараже мужчины обнаружили 166 тысяч пачек сигарет из Белоруссии, Казахстана, Румынии и Арабских Эмиратов. Общая сумма товаров с поддельными акцизами составила 7 миллионов рублей.

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