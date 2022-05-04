Москва, , 17:30 — REGNUM Поставки газа российским потребителям 2 мая достигли рекордного для этой даты объёма в 791 миллионов кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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«Сегодня в Газпроме на утреннем оперативном совещании было отмечено, что 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объём газа — 791 миллионов кубометров», — приводятся его слова в телеграм-канале компании.

Отмечается, что причиной столь высокого показателя стала «аномально низкая для начала мая температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения России».