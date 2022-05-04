Татьяна Аннина, 4 мая 2022, 18:08 — REGNUM Цены в британских магазинах выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о самом высоком уровне инфляции с сентября 2011 года. Об этом 4 мая пишет обозреватель газеты Independent Джози Кларк в статье «Цены в магазинах взлетели до самого высокого уровня за 11 лет из-за роста цен на энергоносители и конфликта на Украине».
Согласно индексу розничных цен BRC-NielsenIQ, рост цен на энергоносители и конфликт на Украине продолжали сказываться на апрельских ценах в магазинах, и никаких признаков их снижения не наблюдалось.
Как показывает индекс, годовая инфляция цен в магазинах ускорилась до 2,7% в апреле по сравнению с 2,1% в марте и превысила средний рост цен за последний год.
Инфляция цен на продукты питания ускорилась до 3,5% в апреле по сравнению с 3,3% в марте, хотя инфляция цен на свежие продукты немного замедлилась — с 3,5% в прошлом месяце до 3,4% — на фоне жесткой конкуренции между супермаркетами, которая препятствовала резким скачкам цен на товары первой необходимости.
Мировые цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня, увеличившись на 13% только за последний месяц, а на растительные масла и крупы — еще выше. Специалисты предупреждают, что это приведет к дальнейшему повышению цен на продукты питания в Великобритании по мере их поступления по цепочкам поставок в ближайшие месяцы.
В секторе непродовольственных товаров, особенно мебели, электроники и книг, наблюдался самый высокий уровень инфляции с момента начала наблюдений в 2006 году. Инфляция ускорилась до 2,2% в апреле с 1,5% в марте. Положение усугубили перебои в работе крупнейшего в мире морского порта вследствие недавнего локдауна в Шанхае.
Глава отдела розничной торговли и бизнес-анализа в NielsenIQ [компания, проводящая маркетинговые исследования — прим. ИА REGNUM] Майк Уоткинс сказал: «Инфляция не показывает признаков снижения, и рост цен на непродовольственные товары представляет дополнительную проблему для магазинов, поскольку неуверенность потребителей и рост стоимости жизни, скорее всего, приведут к снижению потребительских расходов».
«Поскольку продовольственная розница больше не защищена от этих трудностей, — добавил Уоткинс, — супермаркеты реагируют снижением цен на некоторые продукты повседневного спроса, включая собственные торговые марки, с целью ограничить инфляцию цен в магазинах».
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, чем для Германии аукнутся санкции против РФ