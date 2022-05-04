Берлин, 4 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Правительство ФРГ готово предоставить Украине артиллерийские радиолокационные станции Cobra для обеспечения эффективного применения самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщает 4 мая газета Welt со ссылкой на источники в бундесвере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По утверждению издания, Украина запросила 40 артиллерийских радаров Cobra, однако на данный момент Берлин готов дать Киеву из резервов бундесвера от трех до пяти таких систем, стоимость каждой из которых равна 50 млн евро.

Кроме того, Украина может заказать эти радары у немецкого производителя компании Hensoldt.

Справка ИА REGNUM: артиллерийские радары Cobra обеспечивают данные для контрбатарейной борьбы (Counter Battery Radar) и позволяют определять местонахождение артиллерийских орудий и минометов калибром от 80 мм и выше. По некоторым данным, радар Cobra способен выявить координаты до 40 огневых позиций в течении двух минут.