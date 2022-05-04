Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Дикая лиса пробралась в вольер с птицами в национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне, убив 25 фламинго и одну северную шилохвость, сообщает The New York Times.

Фламинго

Куратор института сообщила, что животное, очевидно, прогрызло дыру размером с мяч в металлической сетке, окружавшей открытый вольер с птицами.

«Я даже не могу представить, сколько на это потребовалось сил», — сказала Брэнди Смит, директор национального зоопарка и Смитсоновского института, занимающегося охраной природы.

Она отметила, что, скорее всего, это был «очень решительный лис», который, возможно, пыталась обеспечить продовольствием свое потомство.

После инцидента руководством зоопарка было принято решение усилить охрану для обеспечения безопасности птиц на случай, если сбежавшая лиса нападет снова.

Отмечается, что это первый случай в зоопарке, когда была сломана металлическая сетка вольера с фламинго, стоявшего практически неизменным с 1970-х годов.