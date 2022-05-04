Ижевск, 4 мая, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Ижевске отопительный сезон завершится 11 мая. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

Он подчеркнул, что сразу же после прекращения подачи теплоносителя в систему стартуют работы по подготовке к следующему отопительному сезону. В ходе гидравлических испытаний будут проверены 220 км магистральных трубопроводов и около 650 км квартальных сетей отопления.

Также до конца года планируется провести реконструкцию пяти котельных и заменить 56 км квартальных и магистральных теплосетей.

ИА REGNUM напоминает, пробные пуски тепла в Удмуртии начали проводить с 6 сентября. 8 сентября в Ижевске начали постепенно подключать отопление в школах, больницах и детских садах.