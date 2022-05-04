Киев, , 17:12 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий использовать вооруженные формирования территориальной обороны для выполнения боевых задач в зонах боевых действий, сообщает 4 мая Telegram-канал украинского парламента.

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«Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий «по отсечению вооруженной агрессии против Украины», в районах ведения военных (боевых) действий», — указано в сообщении.

Напомним, ранее подразделения территориальной обороны могли действовать исключительно вне зон военных действий, выполняя вспомогательные и полицейские функции.

Стоит напомнить, что ранее власти Украины расширили перечень вооружения, которое разрешено применять членам добровольческих формирований территориальной обороны, включив туда артиллерию и ракетные системы.

Не исключено, что решение использовать территориальные формирования на «линии фронта» могло быть вызвано нехваткой регулярных войск или большими потерями ВСУ.

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