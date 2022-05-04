Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Компания экс-президента США Дональда Трампа и инаугурационный комитет, работавший во время вступления Трампа в должность в 2017 году, совместно согласились выплатить $750 тысяч для урегулирования иска, в котором утверждается, что отель Trump International в Вашингтоне незаконно получал чрезмерные выплаты от данного комитета. Об этом сообщает The New Yotk Times.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Урегулирование гражданского иска было оформлено без указания правонарушений со стороны Trump Organization, самого Трампа или инаугурационного комитета.

Сумма выплаты составила почти три четверти от $1,03 млн, которые, согласно иску, поданному генеральным прокурором Вашингтона Карлом Расином, отель Трампа получил от некоммерческого инаугурационного комитета в виде платы за аренду для проведения вечеринки. Расин утверждает, что данная сумма в разы превышает рыночную стоимость и что вырученные деньги якобы позднее частично использовалась для проведения частного мероприятия с участием детей Трампа в тот вечер, когда он был приведен к присяге в качестве президента.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по общим вопросам администрации США разрешило продать сети отелей Hilton права аренды гостиницы Trump International Hotel, принадлежащие семье Дональда Трампа.

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