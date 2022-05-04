Вашингтон, 4 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Компания экс-президента США Дональда Трампа и инаугурационный комитет, работавший во время вступления Трампа в должность в 2017 году, совместно согласились выплатить $750 тысяч для урегулирования иска, в котором утверждается, что отель Trump International в Вашингтоне незаконно получал чрезмерные выплаты от данного комитета. Об этом сообщает The New Yotk Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Урегулирование гражданского иска было оформлено без указания правонарушений со стороны Trump Organization, самого Трампа или инаугурационного комитета.

Сумма выплаты составила почти три четверти от $1,03 млн, которые, согласно иску, поданному генеральным прокурором Вашингтона Карлом Расином, отель Трампа получил от некоммерческого инаугурационного комитета в виде платы за аренду для проведения вечеринки. Расин утверждает, что данная сумма в разы превышает рыночную стоимость и что вырученные деньги якобы позднее частично использовалась для проведения частного мероприятия с участием детей Трампа в тот вечер, когда он был приведен к присяге в качестве президента.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по общим вопросам администрации США разрешило продать сети отелей Hilton права аренды гостиницы Trump International Hotel, принадлежащие семье Дональда Трампа.