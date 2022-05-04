Подгорица, 4 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки не было ни одного случая смерти от последствий заражения коронавирусом, зарегистрирован еще 81 случай заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние 24 часа летальных исходов не было.

При этом выздоровели 85 пациентов, таким образом, в Черногории 589 активных случаев болезни.

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2716 человек.