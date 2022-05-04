Тамбов, , 17:08 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

4 мая выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 789 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 111 тыс. 242 пациента, в том числе 27 — за последние сутки.

За весь период скончались 2392 человека. Подтвержден один новый летальный случай.