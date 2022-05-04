Москва, 4 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Студия Red Head Sound начинает сбор денег на российский дубляж картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Об этом пишет портал Film.ru 4 мая.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Так, студия планирует собрать на работу с озвучкой 200 тыс. рублей. Отмечается, что дублировать роли будут Василий Дахненко, Илья Бледный, Константин Карасик и другие актёры дубляжа.

Напомним, что в прокате большинства стран мира лента «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» стартовала 6 апреля 2022 года. В России показ фильма был отменён из-за спецоперации на Украине.