Бишкек, , 17:06 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии призывает граждан не использовать на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы изображения, эмблемы и символику, имеющие отношение к спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В МВД утверждают, что такое требование вводится «для пресечения разжигания межнациональной вражды и предупреждения провокаций».

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Также в министерстве отмечают, что милиционеры рассказали о новых требованиях и запретах торговцам на крупных рынках, владельцам торговых центров и продавцам в отделах, которые занимаются продажей или предоставлением в аренду военной формы, а также организаторам шествия «Бессмертный полк Кыргызстан».

В милицейском ведомстве Киргизии пригрозили тем, что будут привлекать к ответственности граждан, которые используют изображения, эмблемы и символику, имеющие отношение к спецоперации России на Украине.

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