Вологда, 4 мая, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Вологде проживают 38 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Ветераны

«В Вологде сегодня живет 38 ветеранов Великой Отечественной войны. В самый главный праздник хочется каждому из них уделить внимание, поздравить и сказать спасибо! Часть из них станут почетными гостями на Параде Победы и шествии Бессмертного полка, которые после двухлетнего перерыва вновь пройдут на площади Революции. Для тех, кому будет тяжело приехать на городские мероприятия, проведем мини-парады у дома», — сообщил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территориях Донбасса и освобождённых территорий Украины. Размер пособия составит 10 тыс. рублей.