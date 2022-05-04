Москва, , 17:02 — REGNUM Российская певица Ольга Орлова рассказала, почему покинула коллектив «Блестящие». Об этом пишет портал «Народные Новости» 4 мая.

Ольга Орлова Скриншот с YouTube

«Меня выгнали из-за беременности. Меня уволили. Естественно, я была жутко обижена на продюсера, с которым мы дружили. Я с ним пять лет не разговаривала, но никогда не позволяла себе лить грязь на него и на группу, потому что как личность состоялась именно благодаря им», — призналась исполнительница. Также Орлова заявила, что вошла в состав группы после прослушиваний, которые посетила по совету знакомого.

Напомним, что Ольга Орлова была солисткой «Блестящих» с 1995 по 2000 год. Позднее певица начала сольную карьеру, а в настоящее время занимается деятельностью на телевидении.

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