Челябинск, 4 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдан машинист буровой установки, обвиняемый в нарушении правил строительных работ, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, трагедия произошла в январе на одной строительной площадке. Установлено, что машинист не убедился в отсутствии поблизости людей и начал работу. В ходе работ он задел трубу, при падении которой помощник машиниста и получил смертельные травмы.

Следователи собрали по уголовному делу достаточную доказательную базу. В связи с этим уголовное дело направлено в суд.